Коков: установлены исполнители и заказчики убийств Дугиной и Татарского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной (Платоновой)

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что установлены исполнители и заказчики убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина). В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что следователи выяснили, кто причастен к покушению на писателя Захара Прилепина и главу МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета.

Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета, — сказал Коков.

Он отметил, что российские силовые структуры предотвратили теракты, планируемые в отношении руководителей Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров.

Коков также сообщил, что с начала военной операции на Украине спецслужбы в России смогли предотвратить 144 террористических акта. Он добавил, что ФСБ совместно с другими силовыми структурами пресекла 256 преступлений. Замсекретаря Совбеза отметил, что было предотвращено более 70 крупных терактов, в том числе попытки подрыва газопровода «Турецкий поток», ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования.