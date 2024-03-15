«Кого они хотели напугать?» Путин жестко накажет за попытки сорвать выборы

Фото: kremlin.ru

Президент России провел совещание с Совбезом РФ из-за атак ВСУ в первый день выборов. Что он сказал, как Москва накажет за попытки сорвать выборы, как идет спецоперация ВС РФ на Украине?

Как Украина пыталась сорвать выборы в РФ

В первый день президентских выборов 15 марта ВСУ попытались атаковать территорию России. Как сообщил Владимир Путин, в нападениях на Белгородскую область принимали участие более 2,5 тысячи человек личного состава украинской армии и 35 танков. Президент подчеркнул, что Киев пытался сорвать процесс голосования и что «безнаказанными эти удары не остаются и не останутся».

«Кого они решили напугать, русский народ?» — задал вопрос действующий президент.

Путин подчеркнул, что российская ПВО отражает до 95% атак ВСУ с использованием реактивных снарядов, ракет и беспилотников. Тем не менее на российской стороне есть пострадавшие среди мирных граждан — им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Президент отметил, что противник попытался выйти и закрепиться на российской территории, однако ни на одном из направлений противник успеха не имел и везде «был отброшен и отошел, а точнее — бежал с большими потерями».

Фото: МО Украины

Как проходил первый день выборов в России

Согласно сообщениям ЦИК, первый день президентских выборов в России проходил в штатном режиме, несмотря на ряд провокаций на избирательных участках — в разных городах РФ использовали зеленку и поджоги, чтобы уничтожить бюллетени в избирательных урнах.

Как сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, многие из тех, кто был задержан 15 марта за атаки на процесс голосования, признались, что совершили диверсии по указанию украинских кураторов, которые обещали им деньги. Так, на кадрах с избирательного участка на юге Москвы, где пожилая женщина подожгла урну для голосования, видно, что она снимает результат своих действий на телефон.

Памфилова назвала действия этих людей «хулиганством с элементами терроризма» и напомнила, что по закону им может грозить до пяти лет тюрьмы. По словам председателя ЦИК, задержанные заявляли, что не знали об уголовной ответственности. Центризбирком привлек Росгвардию, чтобы усилить охрану избирательных участков.

Как Путин проголосовал на выборах президента

Около 19:15 пресс-служба Кремля сообщила, что президент Путин проголосовал на выборах. Вопреки традиции, президент не стал лично посещать избирательный участок и проголосовал онлайн, демонстрируя доверие системе дистанционного электронного голосования.

В Telegram-канале Кремля опубликовали видео, на котором президент входит в свой рабочий кабинет, делает несколько кликов мышкой, кивает и машет рукой оператору. В кадре появляется экран монитора с зеленой галочкой и надписью: «Спасибо, вы успешно проголосовали!»

В отличие от президента, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

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