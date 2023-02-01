«Когда будут дела о крушении Украины?»: Захарова про обыски в Киеве Захарова отреагировала на сообщения об обысках у Авакова и Коломойского

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram задалась вопросом, когда на Украине откроют дела о «крушении страны и последующем мародерстве» и проведут обыски в отношении местных властных элит. Так она отреагировала на проведение обысков в квартирах бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского.

А когда у украинской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве? — написала она.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыск у Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах. Следственное действие обусловлено тем, что разбившийся вертолет был приобретен МВД Украины, когда Аваков занимал пост главы МВД.

Также сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у Коломойского, считающегося одним из главных спонсоров Зеленского. Визиты силовиков к бизнесмену могут проходить в рамках уголовного дела о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков полагает, что настоящей причиной обысков у бывшего министра и олигарха является стремление президента Украины Владимира Зеленского удержать власть. По его словам, по мере ухудшения ситуации для ВСУ в зоне боевых действий в Киеве обостряется внутриполитическая борьба.