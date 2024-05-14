Коц рассказал, что Дюмин будет делать на посту помощника президента Военкор Коц: Дюмин будет консультировать Путина по проблемам СВО

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Президент РФ Владимир Путин и Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, назначенный помощником президента РФ, будет консультировать Владимира Путина по вопросам, связанным с проблемами СВО, предположил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, Дюмин имеет обширный опыт военной службы.

Вероятно, Алексей Геннадьевич, сам не чуждый военных и околовоенных дел, будет консультировать главу государства по вопросам, связанным с проблемами СВО. <...> Во время службы в ФСО обеспечивал связь первым лицам государства, руководил службой безопасности президента в первые два срока, командовал силами специальных операций, был начальником Главного штаба сухопутных войск, позже — замминистра обороны, — указал Коц.

Военкор подчеркнул, что коллеги Дюмина всегда отмечали его жесткость, требовательность и справедливость, он поощряет выдающихся сотрудников и наказывает провинившихся. Дюмин не дает себя обмануть красивыми отчетами, пояснил Коц.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощниками. Кроме того, глава государства переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента. Максим Орешкин назначен замглавы администрации президента — ранее он занимал пост помощника главы государства.

Также стало известно, что временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Он занял эту должность после назначения Алексея Дюмина помощником президента России.