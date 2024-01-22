Коц оценил предложения о 13-м пакете санкций Евросоюза Коц вслед за Сийярто назвал 13-й пакет евросанкций имитацией бурной деятельности

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что 13-й пакет антироссийских санкций — только видимость деятельности со стороны стран ЕС, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Журналист отметил, что на Россию уже наложили более 18 тысяч различных рестрикций, но она и не планирует разваливаться.

Он (Сийярто. — NEWS.ru) прав. Страны ЕС занимаются откровенным прожектерством. На Россию уже наложили более 18 тысяч различных рестрикций (санкции может вводить только Совбез ООН). Несомненно, им удалось создать нам определенные проблемы, но эффект был явно не тот, на который рассчитывали в Брюсселе. Страна переориентировалась на Восток и Глобальный Юг, живет, развивается и не планирует разваливаться на части, — говорится в сообщении.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа ввела ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.