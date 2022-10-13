«Клубок змей, которые сами себя сжирают»: Захарова о руководстве Украины Захарова назвала руководство Украины клубком змей, которые сами себя сжирают

Фото: МО РФ

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала Украину «клубком змей, которые сами себя сжирают». Высказывание дипломата об украинском серпентарии, которым она поделилась в своем Telegram-канале, стало ответом на слова Зеленского о том, Россия якобы уничтожает свою газовую инфраструктуру в надежде лоббировать отмену санкций.

Клубок змей, которые сами себя сжирают, — написала Захарова.

Помимо этого, дипломат отреагировала на признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в совершении терактов на Крымском мосту и в Белгороде, которое он сделал во время беседы с пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов).

Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как — «это мы». Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим, — высказалась Захарова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что в случае если теракты со стороны Украины продолжатся, Киев ждет жесткий ответ Москвы. По его словам, все организаторы и исполнители актов агрессии должны быть найдены. Володин подчеркнул, что никто в мире не ведет переговоров с террористами.