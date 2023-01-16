Клишас призвал ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам

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Андрей Клишас

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что необходимо вводить зеркальные — вплоть до невыполнимых — правила выдачи российских виз иностранцам. Таким должен быть ответ на открытую дискриминацию россиян, к которой прибегают западные страны, отметил глава конституционного комитета Совфеда в Telegram-канале.

МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, — подчеркнул сенатор.

По его словам, такая политика странами Запада проводится давно, но пока неясно, к каким мерам прибегнет Москва «в ответ на открытую дискриминацию». Клишас считает, что «от слов и бесплодных сожалений» пора переходить к жесткому ответу в этой сфере. Только таким образом можно защитить права россиян, уверен сенатор.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что государства Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России. По его словам, ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. При этом оформление многократных виз для россиян сведено практически к нулю, добавил он.