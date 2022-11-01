Клишас: введение уголовной ответственности за уклонение не актуально

Фото: council.gov.ru

Андрей Клишас

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал предложение о введении уголовного преследования за уклонение от мобилизации «не актуальным». Он объяснил свое утверждение тем, что в России завершились мобилизационные мероприятия. При этом он все же подчеркнул, что отсутствие уголовного наказания для уклонистов — пробел в законодательстве.

Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве, — написал сенатор в своем Telegram.

В свою очередь депутат Госдумы Виктор Соболев предположил, что если боевые действия перекинутся с Украины на территорию России, будет объявлена полная мобилизация. По его словам, для этого потребуется новый указ президента России.

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом. Тем не менее Клишас 1 ноября сообщил, что такой указ не потребуется, что подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.