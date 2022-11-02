Клишас возразил Медведеву по вопросу о возврате смертной казни Клишас заявил, что возврат смертной казни в сегодняшней России невозможен

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале вслед за заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым высказался на тему отмены моратория на смертную казнь. По его словам, возврат высшей меры наказания невозможен при действующей российской Конституции. Медведев же назвал гуманным действие моратория на смертную казнь в России, но при этом напомнил, что во времена Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался».

Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен, — написал Клишас.

Сенатор добавил, что аналогичную позицию отстаивает и председатель российского Верховного суда Валерий Зорькин.

Медведев же рассказал о выведении из строя ряда железнодорожных объектов в Уфе, а также вспомнил о многочисленных поджогах военкоматов. По его словам, не имеет значение, кто осуществляет диверсии — «свои или иностранные» граждане —, всего лишь необходимо вспомнить, что руководство СССР делало с диверсантами в ходе ВОВ.

Вопрос о смертной казни в КС разъяснили в 2009 году, когда норма осталась в национальном законодательстве, которое обладает меньшей правовой силой, чем Конституция и международные договоры.