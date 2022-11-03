Клишас усомнился в эффективности увеличения срочной службы до двух лет

Фото: council.gov.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале раскритиковал идею увеличения срока срочной воинской службы до двух лет. По его мнению, боеспособность армии зависит не от срока службы, а от профессионализма военнослужащих.

Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников, — указал сенатор.

Он добавил, что обсуждения данного вопроса в парламенте нужны, поскольку «высказаться должны все, и в первую очередь военные». Принимать решение надлежит Минобороны и гражданам должны быть понятны его основания, подчеркнул Клишас.

Ранее с инициативой увеличения продолжительности срочной службы высказался депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, качественно подготовить военнослужащих за один год невозможно.

Идею депутата поддержал юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин. Он отметил, что молодые люди в течение двух лет службы могут проникнуться к ней и остаться в армии на контрактной основе или же, благодаря полученной военно-учетной специальности, трудоустроиться «на гражданке». Минусом реализации инициативы он назвал общественный резонанс, «потому что у нас многие граждане вообще не понимают, что такое военная служба».