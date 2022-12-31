Клишас уличил европейских политиков во лжи ради вооружения Украины Клишас: европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях ради вооружения Украины

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Андрей Клишас

Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях ради вооружения Украины, написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, все это время Запад готовился к большой войне.

Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за «отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений» и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все что нужно знать о «европейских ценностях», — написал Клишас.

По мнению сенатора, к западным ценностям XXI века можно отнести ложь, лицемерие, двойные стандарты, неоколониализм, а также идею собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств и отрицание международного права и суверенитета государств.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что слова Меркель и Олланда о Минских соглашениях являются фиксацией предательства. По его словам, целостность Украины для Запада — это контроль над территориями и насилие, а не переговоры.