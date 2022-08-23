Клишас: Украина — преступное воровское государство Клишас осудил желание Украины конфисковывать российский газ

Фото: Совет Федерации

Андрей Клишас

Желание киевской власти конфисковывать российский транзитный газ делает Украину «преступным воровским государством», заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Клишас отметил, что Киев больше не является надежным транзитером. По его словам, при наступлении зимы «газ будет просто украден».

Украина больше не является надежным транзитным коридором. Наступит зима, и наш газ будет просто украден. Сегодня Европа финансирует тех на Украине, кто шантажирует оставить европейцев без газа. Украина — преступное воровское государство, — написал Клишас.

Он добавил, что в Европе после таких заявлений украинской стороны должны задуматься, нужен ли им дополнительный транзитный коридор.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что Украине следует конфисковывать российский газ, проходящий транзитом через ее территорию по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По его мнению, такие действия являются «законной обязанностью» Киева. Украине надлежит самостоятельно продавать это топливо тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на приобретения оружия для украинской армии, считает депутат.