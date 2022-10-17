Клишас указал на важность медосвидетельствования военнослужащих Клишас: медосвидетельствование поступающих на военную службу может предотвращать чрезвычайные случаи

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Работа призывной комиссии в военном комиссариате

Медосвидетельствование поступающих на военную службу должно предотвращать такие чрезвычайные ситуации, как на военном полигоне в Белгородской области, когда добровольцы были расстреляны своими сослуживцами, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что сейчас рано делать выводы о причинах трагического происшествия в регионе.

Сейчас, безусловно, рано делать какие то выводы о причинах трагического происшествия в Белгородской области, когда добровольцы были расстреляны своими сослуживцами. Но сейчас важно понимать, что именно медосвидетельствование лиц, которые поступают на военную службу должно, в том числе предотвращать такие чрезвычайные ситуации, — сказал Клишас.

По данным Минобороны России, 15 октября в Белгородской области на полигоне Западного военного округа двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, пожелавшим принять участие в спецоперации на Украине. В результате происшествия погибли 11 человек и 15 получили ранения. В ведомстве сообщили, что нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что стрельбу по мобилизованным открыли 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон. По данным Telegram-канала, они были призваны в ВС РФ в качестве добровольцев и 11 октября прибыли в воинскую часть. Официального подтверждения данной информации пока нет.