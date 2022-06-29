Клишас: суду по правам человека нет места в России Сенатор Клишас: cуда по правам человека в России не будет с вероятностью в 99%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

В России с вероятностью в 99% не будет создан суд по правам человека, заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он подчеркнул, что подобному институту «нет места» в государственной системе России.

Я на 99% уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет. Я тогда не понимаю, чем будут заниматься все другие суды в РФ, — заявил Клишас в ходе Петербургского международного юридического форума.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проекты федеральных законов о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России. Представители нижней палаты парламента отметили, что некоторые решения инстанции прямо противоречили российской Конституции, а также «ценностям и традициям» страны. Например, летом прошлого года ЕСПЧ потребовал признать однополые браки.

16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы.