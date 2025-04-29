Клишас шуткой ответил на замечания Володина об особом понимании Конституции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Клишас

Сенатор Андрей Клишас с иронией отреагировал на замечание спикера Госдумы Вячеслава Володина, который отметил, что у Клишаса может быть особое восприятие норм Конституции. Сенатор ответил, что у него появилось уникальная возможность «построить настоящую карьеру».

Появился шанс сделать настоящую карьеру, — написал Клишас в ответ на слова Володина.

Ранее Володин заявил, что Клишас по-своему трактует нормы Конституции. Фрагментом видео с заседания совета законодателей поделился в Telegram-канале сам сенатор. Спикер нижней палаты парламента напомнил, что Госдума «говорит исключительно от имени народа». Он выразил мнение, что Клишас поменяет свое мнение по некоторым вопросам, если сам станет депутатом.

При этом, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обращения Володина к сенатору призвала «не трогать Клишаса».

До этого Володин сообщил, что в мае вступит в силу ряд важных законов. В частности, речь идет об ужесточении контроля за иностранными агентами, усилении защиты персональных данных, а также новых нормах против мошенничества. Как пояснил Володин, к иноагентам теперь начнут относить тех, кто помогает зарубежным госорганам в деятельности против безопасности России. Кроме того, станет возможным проводить заочные суды над иноагентами.