Клишас: Россия не обязана способствовать экспорту украинского зерна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия не имеет никаких юридических обязательств в выстраивании логистических цепочек по вывозу зерна с Украины, заявил в своём Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, у России нет и обязательств способствовать экспорту зерна.

У России никаких юридических обязательств выстраивать логистические цепочки по экспорту зерна с Украины или как-то способствовать этому экспорту, просто нет, — подчеркнул он.

Ранее Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку cельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу. Анкара предложила Киеву помочь с разминированием портов. В то же время Москва наcтаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет наличия оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхoда.