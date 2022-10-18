Клишас рассказал об ответных мерах на блокировку аккаунта Совфеда в YouТube Клишас: YouTube в России блокироваться не будет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Несмотря на то что Google заблокировал аккаунт Совета Федерации в YouTube, видеоплатформа на территории России блокироваться не будет, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Тем не менее он считает, что на территории страны необходимо развивать собственные площадки для размещения видеоконтента.

Нет. Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей, — ответил Клишас на вопрос о возможности блокировки YouTube в России.

При этом глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием заблокировать YouTube. По его словам, возможная блокировка видеохостинга будет носить временный характер в качестве «последнего предупреждения».

Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ, — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на YouTube. В Google блокировку объяснили правилами компании «в отношении ограничения экспорта и применения санкций». В верхней палате парламента отметили, что подобное развитие событий предполагалось. В связи с этим активно развивались площадки на отечественных платформах, чтобы весь контент был доступен отечественным пользователям. Работа на них будет продолжена.

Роскомнадзор ранее потребовал от Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.