Клишас рассказал, кому могут запретить въезд в Россию Клишас: россияне могут не опасаться ограничений на въезд и выезд из страны

Фото: Совет Федерации

Андрей Клишас

Россияне могут не опасаться ограничений на въезд и выезд из страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете». По его словам, такие ограничения для россиян противоречили бы Конституции.

Никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и быть не может, — сказал Клишас.

Парламентарий добавил, что ввода массовых ограничений для иностранцев также не планируется. При этом, по его словам, въезд уже запрещен для некоторых зарубежных политиков, попавших под российские санкции. Клишас выразил уверенность, что такая работа будет продолжаться.

Он отметил, что простому иностранцу въезд в Россию могут запретить, если он нарушает законодательство, однако подобный инструмент используется и в других странах.

Ранее Клишас заявил, что в России возможно введение ограничений для граждан, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По мнению сенатора, ограничения могут ввести в отношении людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.