Клишас раскритиковал идею конфисковывать имущество уехавших из России

Фото: Совет Федерации

Андрей Клишас

Идея конфисковывать имущество у уехавших россиян в пользу участников военной операции на Украине «антиконституционна» и нереализуема, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Накануне с подобной инициативой выступил сенатор от республики Крым Сергей Цеков. Клишас уличил его в тяге к эпатажным заявлениям.

У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо, — оценил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что эмигрировавшие из России граждане регулярно публикуют посты с проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями поражения стране. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как действия врагов общества и государства, которых следует отрезать от источников доходов и никогда больше не пускать в Россию. Исключения, по его мнению, возможны только в случае предварительного публичного раскаяния эмигранта, его амнистии или помилования.