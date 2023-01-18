Клишас раскритиковал идеи Володина об армии и госслужбе Клишас заявил, что инициатива Володина об армии и госслужбе требует проработки

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Идея о пожизненном запрете госслужбы для всех россиян, не прошедших службу по призыву, еще в 2014 году была признана неконституционной, сообщил в Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, озвученная спикером Госдумы Вячеславом Володиным инициатива нуждается в тщательной проработке.

Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в ВС, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного Суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан, — написал Клишас.

Сенатор напомнил, что и сейчас для россиян, которые не прошли срочную службу, действует запрет на госслужбу на десять лет. При этом, по его словам, законодательство не предусматривает возможность ограничивать избирательные права граждан с учетом их воинского статуса.

В 2013 году в России был принят закон, запрещающий заступать на госслужбу тем, кто уклонился от армии. Сначала предполагалось, что запрет будет бессрочным. Однако после ряда тяжб было принято решение ограничиться десятью годами. В противном случае уклонисты оказались бы в более тяжелом положении в сравнении с теми, кто был осужден за преступления. Для них действует 20-летний запрет.

Ранее Володин предложил брать на госслужбу только тех, кто служил в ВС РФ и имеет военную специальность. Он отметил во время пленарного заседания нижней палаты парламента, что это обязательное условие для работы в судебной системе, прокуратуре и для желающих участвовать в выборах депутатов Госдумы.