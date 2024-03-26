Клишас призвал прислушаться к Зорькину на тему смертной казни в России Сенатор Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни

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Андрей Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме возвращения смертной казни в России. В своем Telegram-канале он напомнил о выступлении председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, в ходе которого он сказал, что возвращение высшей меры наказания невозможно без внесения правок в Конституцию РФ.

Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина и не заниматься спекуляциями, — написал он и добавил ссылку на выступление Зорькина.

Выступление главы КС РФ датировано 29 июня 2022 года. В нем Зорькин высказывает мнение, что «было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики», по которому страна шла в целом последние десятилетия. Он убежден, что отмена моратория на смертную казнь стала бы очень плохим сигналом обществу.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева ранее предложила в качестве альтернативы смертной казни дать всем пожизненно заключенным возможность самим обеспечивать себя в колонии, чтобы компенсировать траты на свое содержание.