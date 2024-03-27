Клишас: приговорить террористов к казни нельзя даже после отмены моратория

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Действующее законодательство России не допускает применение смертной казни для террористов даже в случае отмены моратория, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Поэтому указывать на Конституционный суд в качестве препятствия для казни нельзя, добавил он.

Дискуссия о смертной казни набирает обороты. Уважаемые аналитики и эксперты убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить, и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде. Давайте представим, что моратория на смертную казнь нет и прочитаем Конституцию и закон, — написал Клишас.

Он привел в пример статью 20 Конституции РФ, которая гарантирует право на жизнь каждому человеку, но при этом допускает установление смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни при рассмотрении дела судом присяжных. Вместе с тем, подчеркивает сенатор, в «террористической» статье 205 УК РФ сказано, что такие дела не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория, — заключил член Совфеда.

По словам Клишаса, аналогичная ситуация в России обстоит и с педофилами. Он напомнил, что казнь после отмены моратория может грозить за посягательство на жизнь госслужащего, общественного деятеля или сотрудника правоохранительных органов, а также за геноцид и квалифицированный состав убийства.

Ранее «Ведомости» писали, что в администрации президента РФ нет однозначного мнения о снятии моратория на смертную казнь. На Старой площади понимают, что для этого достаточно постановления Конституционного суда, но в настоящее время этот вопрос «не в повестке».

Против выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Она объяснила, что принцип «око за око» опасен для общества, а суд допускает ошибки.