Клишас пояснил, в каком случае Совфед поддержит закон о мигрантах-нелегалах Клишас: ограничения прав нелегальных мигрантов должны применяться для выдворения

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Андрей Клишас

Совет Федерации может поддержать предложение МВД России о введении режима контролируемого пребывания для мигрантов с неурегулированным правовым статусом, если ограничения будут применяться с целью выдворения таких лиц из России, заявил в комментарии ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Предлагаемые полицией ограничения предполагают в том числе запрет на вождение авто, покупку недвижимости и перевод денежных средств.

Предложения МВД могут быть поддержаны [Советом Федерации] при условии, что все эти ограничения прав будут применяться с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации, — сказал Клишас.

Согласно проекту закона, контролируемое пребывание — это режим, который будет действовать в отношении к иностранцам, находящимся на территории России без законных оснований. В том числе он касается лиц, предоставивших заведомо ложные сведения или документы при постановке на учет в миграционной службе.

Документ предусматривает, что иностранный гражданин считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения данных о нем в реестр. Поводом для таких решений могут стать истечение срока временного пребывания на территории России, разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в стране.