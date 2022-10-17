Клишас оценил идею отмены отсрочки от мобилизации для депутатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предположил в своем Telegram-канал, что Госдума может лишиться одной из фракций. Таким образом он прокомментировал инициативу депутатов «Справедливой России» отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для законодателей обеих палат российского парламента.

Мне на минуту показалось, что дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю, — написал сенатор.

В беседе с ТАСС Клишас назвал инициативу «чистым популизмом». По его словам, парламентариям ничего не мешает сдать свои мандаты и отправиться на военную службу.

Законопроект о лишении депутатов и сенаторов брони от мобилизации справороссы внесли в ГД 17 октября. В нем предлагается внести в законодательство поправки, в соответствии с которыми законодателям будет предоставляться отсрочка на общих основаниях с остальными россиянами. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов объяснил инициативу необходимость удовлетворить запрос российского общества на справедливость.

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов идею раскритиковал. Он заявил, что Госдума обязана работать при любых условиях, в том числе чрезвычайных. Кроме того, отметил, что многие депутаты уже находятся в зоне спецоперации, выполняя определенные задачи.