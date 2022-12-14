Клишас объяснил отсутствие послания Путина в этом году Клишас: Путин вправе сам устанавливать сроки послания Федеральному собранию

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Андрей Клишас

Конституция Российской Федерации не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин сам вправе назначать порядок и сроки реализации этих и некоторых других полномочий, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Если открыть ст. 84 Конституции, то из содержания чётко следует, что есть полномочия Президента, порядок реализации которых определяет непосредственно Конституция, фед. конституционный или фед. закон. А есть полномочия, порядок реализации которых Президент определяет самостоятельно, в том числе сроки реализации, так как Конституция никакой специальной оговорки не содержит — именно так в части обращения с ежегодными посланиями к Федеральному Собранию, — уточнил Клишас.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что послание Федеральному собранию может состояться 27 декабря, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сведения, не назвав никакой конкретной даты.

В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было. Один из источников предположил, что послание Федеральному собранию будет оглашено в 2023 году.