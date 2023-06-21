Клишас объяснил, освободят ли от уголовки бойцов ЧВК «Вагнер» Клишас: бойцов ЧВК «Вагнер» освободят от уголовной ответственности при заключении контракта

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Бойцы ЧВК «Вагнер» и другие заключенные, отправляемые в зону СВО, освобождаются от уголовной ответственности в случае подписания контракта с Минобороны России, заявил в интервью «Парламентской газете» глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его словам, прохождение военной службы в зоне СВО позволяет осужденным реабилитироваться в глазах общества.

Обсуждаемый законопроект касается только лиц, заключающих контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, на ЧВК он не распространяется. Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом. <...> Предлагаемые изменения позволят лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества, — подчеркнул Клишас.

При этом он добавил, что участвующие в боевых действиях заключенные освобождаются исключительно от уголовной ответственности. В том случае, если осужденных обязали также возместить ущерб жертвам своих преступлений, эта ответственность остается за ними.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что без подписания контракта с Министерством обороны у бойцов частных военных компаний в России не будет никаких правовых и социальных гарантий. Кроме этого, он отметил, что необходимо также внести изменения в законодательство, согласно которым статус ЧВК будет официально закреплен. Российский лидер подчеркнул, что в скором времени депутаты и Минобороны приведут ситуацию в порядок.