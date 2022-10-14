Клишас объяснил незаконность «повальных облав» на призывников Клишас объяснил, что повестки должны вручаться сотрудниками военкоматов только конкретным людям

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Сенатор Андрей Клишас заявил, что полицейские «облавы» в отношении призывников являются незаконными. В своем Telegram-канале он рассказал о правах призывников, добавив, что полицейские могут доставить в военкомат только конкретного призывника, на которого есть запрос, поскольку военкомы не имеют права действовать в отношении неопределенного круга лиц.

Клишас пояснил, что полиция может доставить призывника в военный комиссариат согласно статье 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» только в том случае, если соответствующий запрос поступил из военкомата. Он подчеркнул, что повестки вручаются конкретному призывнику, также как и дела об уклонении поступают в правоохранительные органы тоже в отношении определенного человека.

Сенатор указал, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного человека, либо при розыске уклонистов.

Он добавил, что органы внутренних дел, согласно статье 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» могут вручить направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет лицам, не состоящим на воинском учете, но обязанным там быть. Однако такие методы в отношении граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним, подчеркнул Клишас.

Сенатор объяснил, что повестки вручаются именно сотрудниками военкоматов и только конкретному призывнику, который подходит под критерии призыва. Он подчеркнул, что полиция и ГИБДД их вручать не должны.

Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт, — подытожил Клишас.

Ранее Клишас заявил, что сообщения об «облавах» на уклонистов в Москве должны проверить с правовой точки зрения. Сенатор также отметил, что в России не вводилось законных ограничений прав граждан, в том числе на свободу передвижения.