Клишас обвинил МВД в игнорировании проблемы с контрафактным алкоголем

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

МВД старается не замечать реальности сегодняшнего дня, в которой за торговлей нелегальным алкоголем нет никакого контроля, написал в Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его словам, сейчас соответствующую продукцию может приобрести потребитель любого возраста без каких-либо ограничений.

Отсутствие любого госконтроля за нелегальной интернет-торговлей алкоголем в настоящее время, 24 часа в сутки, потребителям любого возраста, без всяких ограничений торговля контрафактной алкогольной продукцией через интернет — это реальность сегодняшнего дня, которую МВД старается просто не замечать, — написал Клишас.

Таким образом сенатор прокомментировал критику в сторону своего законопроекта о легализации онлайн-торговли алкоголем. Как заявили в МВД, подобный шаг ослабит государственный контроль за оборотом спиртного.

Против легализации онлайн-торговли алкоголем выступили и в Государственной думе. По словам зампреда комитета по охране здоровья Сергея Леонова, сейчас продажа спиртного прозрачна, а вся информация фиксируется в системе, чего нельзя будет добиться, если товаром начнут торговать не только в оффлайн-режиме.