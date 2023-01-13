Клишас назвал условия конфискации имущества за оскорбление ВС РФ Клишас: для конфискации имущества за оскорбление ВС РФ необходимо внести поправки в УК

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Андрей Клишас

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает возможной конфискацию имущества у граждан за оскорбление ВС РФ, о необходимости которой ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС. По его словам, для этого необходимо прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс.

Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс, — сказалКлишас.

Ранее Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.

Между тем Клишас еще в конце декабря заявлял, что о конфискации имущества уехавших из России граждан в пользу участников военной операции на Украине «не может быть и речи», так как это противоречит Конституции России. Тогда сенатор назвал такую идею нереализуемой и эпатажной.