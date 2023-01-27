Клишас назвал позорным провалом попытку ЕС арестовать активы России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

План Евросоюза по аресту замороженных российских активов «позорно провалился», заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram. Таким образом он отреагировал на статью Bloomberg о том, что Еврокомиссия планирует потратить депозиты россиян на восстановление Украины с условием возврата средств. Он подчеркнул, что в Европе не смогли не найти четких юридических оснований для «легализации украденного», и потому стали использовать обходные пути.

Бедные «европейские юристы» не нашли «четких юридических оснований» для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность «временно» использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена, — написал сенатор.

Ранее Bloomberg писал, что Еврокомиссия рассматривает возможность использовать замороженные российские депозиты для восстановления Украины. По оценкам Евросоюза, всего у россиян в Европе находится около €34 млрд. Как утверждает источник издания, позднее эти деньги будут возвращены вкладчикам.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти. Мишель также предположил, что власти ЕС будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.