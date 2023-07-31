Клишас напомнил о недопустимости цензуры и репрессий в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас процитировал в Telegram статью 29 российской Конституции, в которой говорится, что цензура на территории РФ запрещена. Таким образом он ответил на призыв философа Александра Дугина к введению ограничительных мер и репрессий. Он подчеркнул, что главному российскому закону противоречат и призывы к расправе.

Конституция, ст. 29. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. <...> Любые призывы к репрессиям или внесудебной расправе неконституционны. <...> Конституция, ст. 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, — написал Клишас.

Ранее член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что в России необходимо создать аналог «китайского файрвола» для блокировки доступа ко всем нежелательным ресурсам, в том числе и VPN-сервисам. В качестве примера такого ресурса он приводит онлайн-энциклопедию «Википедия», которая, по его мнению, превратилась в «информационное оружие» западных стран, поскольку ресурс искажает исторические и политические факты.