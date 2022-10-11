Клишас: использование продуктов Meta не будет считаться нарушением закона

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Андрей Клишас

Внесение в перечень террористов и экстремистов компании Meta (деятельность в РФ запрещена) не отразится на статусе Facebook, Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) и WhatsApp, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram. По его словам, использование соцсетей по-прежнему не будет считаться нарушением закона.

Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают, — написал Клишас.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта.

20 июня Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России за экстремистскую деятельность. Тем же решением суд оставил без рассмотрения две жалобы заинтересованных лиц — пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компании.