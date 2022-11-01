Клишас заявил, что указа об окончании мобилизации не потребуется

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Андрей Клишас

Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется, заявил в разговоре с ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом.

Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется, — сказал он.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в России завершились мероприятия по частичной мобилизации. По словам сотрудников ведомства, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, прекращены. Также прекращается подготовка и вручение повесток, работа военкоматов по комплектованию ВС РФ станет вестись исключительно за счет приема добровольцев и тех, кто хочет служить по контракту.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства уточнил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал общественности представить информацию, касающуюся указа президента о завершении частичной мобилизации, отдельно.