Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил расширить ультиматум президента России Владимира Путина. В своем Telegram-канале он написал, что нужно экспортировать никель, платину и палладий за рубли.

А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что Западу реально и нужно и нечем заменить,написал Клишас.

Сенатор подчеркнул, что благодаря российскому палладию работают все европейские автоконцерны. 

Я знаю, что без нашего палладия все автоконцерны быстро уйдут на дно. Палладий только за рубли, добавил он.

Клишас 29 мая также предложил продавать за рубли не только газ. По его мнению, за нацвалюту необходимо экспортировать зерно и удобрения.