Клишас дважды за день предложил расширить ультиматум Путина Сенатор Клишас предложил экспортировать никель, платину и палладий за рубли

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил расширить ультиматум президента России Владимира Путина. В своем Telegram-канале он написал, что нужно экспортировать никель, платину и палладий за рубли.

А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что Западу реально и нужно и нечем заменить, — написал Клишас.

Сенатор подчеркнул, что благодаря российскому палладию работают все европейские автоконцерны.

Я знаю, что без нашего палладия все автоконцерны быстро уйдут на дно. Палладий только за рубли, — добавил он.

Клишас 29 мая также предложил продавать за рубли не только газ. По его мнению, за нацвалюту необходимо экспортировать зерно и удобрения.