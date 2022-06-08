Клишас допустил отмену уголовной ответственности за неуплату налогов

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Минюст России разработал законопроект, согласно которому отдельные составы тяжких налоговых преступлений можно будет перевести в категорию средней тяжести, при этом уплата недоимки и пеней может стать основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Более того, законодательная инициатива подразумевает сокращение срока давности привлечения к уголовной ответственности, передает «Парламентская газета».

Разработанный Минюстом России законопроект переводит отдельные составы налоговых преступлений из тяжких в категорию преступлений средней тяжести, что сократит срок давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, уплата недоимки, пеней и штрафов будет являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, — отметил Клишас.

При этом сенатор подчеркнул, что основной задачей государства в данном аспекте является именно сбор налогов, а не назначение сроков тюремного заключения. Клишас добавил, что для избежания уголовной ответственности за неуплату налогов виновный будет обязан оплатить не только пени и штрафы, но и суммы налогов и сборов. Поэтому, убежден политик, подобные санкции станут предостережением для тех налогоплательщиков, кто вновь захочет задержать выплаты государству.

C 1 июня до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства со стороны налоговых органов. Исключение составят проверки, в ходе которых были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года.