Климов обвинил США в давлении на участников форума «За свободу наций!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Климов

Правительство США оказывает давление на участников форума «За свободу наций!», вынуждая их отказываться от поездки в Россию, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, которые приводит ТАСС, депутату из Перу отказали в допуске на рейс до Москвы из-за запрета США, так как маршрут полета пролегает через воздушное пространство этого государства.

Запад, прежде всего США, делает все для того, чтобы замолчать наш форум, более того — прямо препятствует его работе, — заявил Климов.

При этом сенатор подчеркнул, что случай, произошедший с депутатом из Перу, не единичный. В частности, политик одной из стран АСЕАН отказался от поездки после того, как с ним провели беседу. От участия в форуме также отказался африканский политик, которому пригрозили невыдачей крупного кредита на несколько миллиардов долларов. По мнению Климова, попытки США оказать давление на участников форума «За свободу наций!» говорят о том, насколько серьезное внимание оказывается мероприятию.

«За свободу наций!» — форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Учредительное мероприятие форума пройдет в Москве в период с 15 по 17 февраля. Ожидается, что участие в нем примут руководители политических партий, являющихся партнерами «Единой России».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что попытки стран Запада изолировать Россию провалились. По его словам, Москва достигла взаимопонимания с восточными и южными государствами.