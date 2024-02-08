Китай предложил России сотрудничать в сфере безопасности Си Цзиньпин предложил Путину наладить сотрудничество для защиты суверенитета

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Китай и Россия должны сотрудничать для защиты собственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит CCTV, Пекин и Москва также должны вместе выступать против любых вмешательств во внутренние дела извне. Он предложил Путину наладить тесное стратегическое сотрудничество.

Стороны должны осуществлять тесное стратегическое сотрудничество, чтобы защищать свои государственные суверенитеты, интересы безопасности и развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела, — заявил Си Цзиньпин.

В свою очередь Владимир Путин вновь подтвердил позицию России по тайваньскому вопросу. Он подчеркнул, что Москва придерживается позиции «одного Китая», считая Тайвань частью КНР. Данную позицию в Кремле называют принципиальной.

Как сообщалось ранее, российская компания подпала под санкции Тайваня. Власти острова внесли в список компанию I Machine Technology. Организации запретили проводить любые сделки с другими предприятиями Тайваня. Всего в список включены около 1,9 тысячи различных юридических и физических лиц, обвиняемых в сотрудничестве с Россией.