«Кишка тонка»: депутат Госдумы о вторжении Киева в Севастополь Депутат Госдумы Белик заявил, что у Киевского режима «кишка тонка» взять Севастополь

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик

Киевскому режиму не удастся провести успешное вторжение в Крым, заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, которые приводит РИА Новости, у ВСУ «кишка тонка» взять полуостров. Он добавил, что противник будет остановлен на самых дальних подступах к российской территории.

Кишка у них тонка взять Севастополь ни в военном плане, ни в идеологическом. Это город-герой, пример стойкости не только солдат и матросов, но и всех жителей региона, — сказал Белик.

Он подчеркнул, что, завоевать Севастополь Киеву не помогут ни вооружение, ни разведка, ни советы НАТО. При этом парламентарий выразил уверенность, что «никакого наступления на Крым не будет».

Накануне представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения полуострова после начала спецоперации России 24 февраля. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Политик также подчеркнула, что при наступлении первыми на крымскую территорию зайдут солдаты ВСУ.

В тот же день первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс указал, что украинской армии не следует даже смотреть в сторону Крыма. По его мнению, всеми заявлениями о возможной атаке на Крым украинские власти просто тешат свое самолюбие.