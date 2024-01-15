Кириенко заявил о моральном праве бойцов СВО на воспитание молодежи

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Сергей Кириенко

Участники специальной военной операции (СВО) имеют особое моральное право на патриотическое воспитание молодежи, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии открытия форума ветеранов СВО «Вместе победим». По его словам, которые приводит ТАСС, знания могут передаваться через учебники, а убеждения — только от человека к человеку.

Вы как никто другой имеете право разговаривать об этом с детьми и молодежью, подрастающим поколением, потому что вы можете все, о чем вы говорите, подтвердить своим собственным примером, — сказал Кириенко, обращаясь к участникам мероприятия.

В приветствии к участникам форума президент России Владимир Путин заявил, что ключевым приоритетом для властей является создание условий, позволяющих участникам СВО в полной мере реализовать себя в различных сферах. Глава государства подчеркнул, что вернувшиеся военнослужащие должны иметь все возможности для развития в отраслях экономики, бизнесе, органах власти любого уровня, местном самоуправлении.

Ранее российский лидер пообещал поручить Минобороны на конкретных примерах рассмотреть проблему задержек с выплатами военным и бюрократическими проволочками. Также он отметил, что проблема с отпусками военнослужащих решается.