Кириенко рассказал о воровстве Чебурашек на Всемирном фестивале молодежи

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи о случаях воровства Чебурашек. По его словам, игрушки, которые дарили гостям, несколько раз пытались украсть в гостиницах.

Единственное правонарушение, которое у нас несколько раз повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, у нас было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице. У нас было три, что ли, случая, когда человек первый заходил в комнату, собирал чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать, — сообщил Кириенко.

После этого было целое расследование, отметил замглавы президентской администрации. Все украденные Чебурашки в итоге «находились и компенсировались», сказал он.

Кстати, в кубинской газете увидел заголовок, что на международном фестивале у всех участников украли сердце, и сделал это Чебурашка, — добавил Кириенко.

Чебурашка стал символом Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи. Игрушки изготовили специально для мероприятия.

Ранее Кириенко рассказал, что участники ВФМ получали угрозы с Украины. По его словам, людям звонили и писали в мессенджеры, предлагая деньги за провокации на фестивале, но у злоумышленников не получилось никого подговорить.