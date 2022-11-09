Кириенко рассказал о работе лекторов общества «Знание» в Донбассе Кириенко: лекторы общества «Знание» работают с Минобороны в центрах боевого слаживания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Лекторы Российского общества «Знание» работают с марта на новых российских территориях, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, лекторы обучают российских военных совместно с Минобороны РФ почти во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности, в том числе и на территории Донбасса, передает ТАСС.

В условиях СВО лекторы общества «Знание» с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. <...> У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей Родины, — сказал Кириенко.

Он также поблагодарил всех лекторов и отметил, что эта работа связана не только с проявлением высочайшего профессионализма, но и мужества.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.