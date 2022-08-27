Кириенко рассказал, как относятся к референдуму жители Херсона и Запорожья Кириенко: большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья хотят присоединения к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Большая часть жителей Донбасса, Херсона и Запорожья хотят присоединения к России, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на «Практикуме наставников» для учителей ЛНР и ДНР, сообщает РИА Новости. По словам политика, об этом свидетельствуют результаты социологических опросов и общее настроение людей. При этом Кириенко указал на легитимность проведения референдума, сказав о том, что Россия с уважением отнесется к любому решению жителей указанных территорий.

Решение (по присоединению к РФ. — NEWS.ru) впереди, вы знаете, что президент (России Владимир Путин. - NEWS.ru) уже не раз говорил, что решение примут жители этой земли. Россия с уважением отнесется к любому принимаемому решению, но поскольку часто приходится бывать на Донбассе и Херсоне, Запорожье, я знаю настроение людей и вижу результаты социологии, и понимаю, что решение на референдуме, которое предстоит, конечно, будет однозначным, — заявил Кириенко.

Он также привел результаты последних соцопросов жителей ДНР и ЛНР, которые показали, что 91-92% респондентов проголосуют за вхождение в состав РФ. Кириенко подчеркнул, что около 75-77% граждан, проживающих в Херсоне и Запорожье, солидарны со своими соседями из Донецкой и Луганской народных республик.

На территории Херсона и Запорожья сейчас это примерно 75-77%, и этот процент растет на протяжении каждой недели, поэтому понятно, какое настроение у людей, — добавил Кириенко.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия Запорожской области, отвечающая за подготовку к проведению референдума по вхождению в состав России, начала работу. Члены избиркома уже распределили обязанности между собой, а также провели первое заседание.