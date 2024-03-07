Кириенко раскрыл мнение жителей Африки о спецоперации Кириенко: жители Африки поняли, что Россия воюет и за них тоже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Жители Африки осознали, что Россия сегодня сражается в зоне СВО не только за свой суверенитет, но и за них, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, РФ борется за право каждого народа на их суверенитет и собственный выбор. В частности, речь идет о жителях Донбасса.

Ночная встреча президента [России Владимира Путина], когда встал один из представителей студенческих ассоциаций африканского континента и сказал: «Знаете, теперь мы понимаем, что вы воюете сегодня не только за свой суверенитет. Вы воюете за нас». <...> [Они] поняли, что Россия сражается не только за себя, а сражается за право каждого народа на собственный суверенитет, на свой собственный выбор, на право людей Донбасса на свой собственный выбор. И вообще — за право каждого человека в мире, — сказал Кириенко.

Ранее сообщалось, что африканские студенты, проживающие в Рязани и желавшие стать монахами, решили поехать в зону специальной военной операции. Молодые люди приехали в Россию в мае 2023 года и занимались там волонтерской деятельностью, в частности восстанавливали Николо-Бавыкинский монастырь. В дальнейшем иностранцы планировали поступить в российскую семинарию.