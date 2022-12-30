Кириенко принял участие в «Елке желаний» и исполнил мечты детей

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Первый заместитель руководителя АП России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний». В оргкомитете благотворительного проекта сообщили, что госслужащий исполнил мечты троих детей: подарил им подарки, а также организовал поездки в Москву, передает Lenta.ru.

По данным оргкомитета, шестилетний Дмитрий Алаев из Саратова, который увлекается динозаврами и морскими животными, приехал в Москву и сходил на экскурсии в палеонтологический музей, а также в столичный океанариум.

Девятилетний Андрей Русанов из Луганска побывал на новогодней елке в Кремле, а также посетил Музей Победы на Поклонной горе. Кроме того, ребенок получил в подарок домашний спортивный комплекс.

Также Кириенко исполнил новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска — ей подарили велосипед.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что родителям очень важно внимательно отнестись к выбору подарка для ребенка на Новый год. Она посоветовала узнать о желаниях детей, чтобы осуществить их мечту. По ее словам, нельзя дарить что-то впрок, например, тетрадки и ручки. Также не стоит дарить маленькому ребенку то, что ему пригодится, когда он вырастет.