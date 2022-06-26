В России ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны

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В России с помощью голосования ежегодно будет определяться молодежная столица страны, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе фестиваля в честь Дня молодежи. По его словам, которые приводит ТАСС, город-победитель будет отвечать за основные молодежные проекты, конкурсы и фестивали.

У нас появилась идея, и, ребята, вы ее сами предложили. [Идея] о том, что каждый год в России может быть переходящая молодежная столица. <...> Я знаю в России десятки городов, которые точно могут претендовать на звание молодежной столицы, причем не только России, но, уверенно могу сказать, и мира, — сказал Кириенко.

Он пообещал, что голосование будет честным и открытым. Статус молодежной столицы будет вступать в силу с 1 января.

19 мая представитель администрации президента рассказал, что в 2023 году во всех школах российских регионов начнут работать советники директоров по воспитательной работе. По подсчетам Кириенко, к началу этого учебного года специалисты появятся ещё в 35 регионах, а к следующему году — уже во всех регионах.

Ранее Кириенко назвал Москву креативной столицей мира. Он указал, что такое звание она достойна носить благодаря высокому уровню развития инфраструктуры.