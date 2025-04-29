Кириенко объяснил роль общества «Знание» в формировании патриотизма Кириенко: марафон «Знание» играет особую роль в формировании патриотизма в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Федеральный просветительский марафон общества «Знание» выполняет особую роль в воспитании молодого поколения, заявил замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе общения с журналистами. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в данном случае речь идет о передаче не только знаний, но и настоящего патриотизма и веры в свою страну.

Работа общества «Знание» — это не просто передача этих знаний, это передача настоящего патриотизма, веру в свою страну. А эмоции — они передаются только от человека к человеку. Их нельзя передать по-другому, — сказал он.

Кириенко подчеркнул важность того, что ветераны Великой Отечественной войны, герои специальной военной операции на Украине и военные корреспонденты лично принимают участие в данном марфоне. Они общаются с молодым поколением и делятся своим опытом, объяснил он.

Поэтому так важно, что сами ветераны Великой Отечественной войны приходят к ребятам. Так важно, что герои специальной военной операции — более 20 героев специальной военной операции и 10 Героев России, военкоры — тоже в течение этого дня встречались с ребятами и продолжат это и сегодня, и завтра, поскольку марафон продолжается еще два дня, — рассказал Кириенко.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом защищавших независимость родины во время Великой Отечественной войны. Он напомнил, что в годы ВОВ погибли десятки миллионов человек, война затронула каждую семью в СССР.