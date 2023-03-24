«Кинозалы и библиотеки»: Минкульт о планах по интеграции новых регионов Министр культуры Любимова рассказала о создании новых библиотек в новых регионах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интеграция новых регионов в культурную жизнь России станет одним из приоритетных направлений на ближайшие годы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она рассказала KP.RU, что в течение двух лет планируется открыть 24 современные библиотеки, а также 20 кинозалов в Донецкой, Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях.

В этом году мы готовимся открыть 11 кинозалов в Донецкой, Луганской Народных Республиках и Запорожской области, а до конца 2024 года это число возрастет до 20. <...> В ближайшие два года будут созданы 24 современные модельные библиотеки: по три библиотеки в каждом из новых субъектов Российской Федерации ежегодно, — пояснила Любимова.

По словам министра, кинозалы уже начинают подключать к российскому прокату, зрители в новых регионах могут посмотреть российские киноновинки. Кроме того, планируется пополнение книжных фондов — ежегодно будет закупаться около 90 тысяч новых книг. Муниципальные музеи будут оснащены новым оборудованием. Любимова также напомнила о создании филиала федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В тех населенных пунктах, где нет культурных учреждений, будут действовать автоклубы. Они будут курсировать по новым регионам в качестве передвижных домов культуры на колесах. Всего таких автоклубов будет 28.

Культура, будь то профессиональное искусство или народное творчество, всегда является продолжением, осмыслением того времени, когда живет и творит автор. Возвращение регионов в состав России, безусловно, найдет свое отражение в творчестве и художников, и писателей, и на сцене, и в кинозале, — заключила Любимова.

Политолог Александр Дудчак ранее заявил, что появление свободных экономических зон в новых регионах повлияет на развитие всей России. Кроме того, это станет стимулом для уехавших предпринимателей вернуться, так как льготы и налоговые послабления могут оказаться выгодными для ведения бизнеса.