В Госдуме посоветовали Киеву составить план по вхождению в состав России Депутат ГД Шеремет: Киеву стоит готовить план по вхождению в состав России

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Сообщения украинских политиков о планах вернуть Крым являются «полной ахинеей», заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет. Он посоветовал Киеву «начать готовить план по вхождению в состав России» и добавил, что может помочь с составлением документа, передает РИА Новости.

Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав РФ, — заметил Шеремет.

Парламентарий предрек Киеву невиданную катастрофу при минимальной попытке посягнуть на Крым. Он сказал, что властям государство уже недолго осталось «тиранить страну и народ».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году. В интервью The Guardian он подчеркнул, что наступающий год станет решающим для Украины.

Издание отмечало, что администрация президента США Джо Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.