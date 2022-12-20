Киеву посоветовали не ждать заложенные в бюджете Пентагона $44,9 млрд Депутат Толмачев: Киев может не рассчитывать на заложенные в бюджете Пентагона $44,9 млрд

Фото: shutterstock

Пентагон пообещал Украине почти 45 миллиардов долларов, однако обольщаться официальному Киеву не стоит, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, большая часть указанной суммы уйдет американским военным компаниям, которых Вашингтон усиленно кормит госзаказами. Кроме того, считает парламентарий, выделение такой суммы ($44,9 млрд) свидетельствует о том, что США хотят, чтобы войска Украины продолжали бить по жилым кварталам, детским садам и больницам.

Деньги на это идут из бюджета страны, фактически — из кармана американских налогоплательщиков, и такое впечатление, что американским расходам на помощь Киеву нет ни конца ни края, об этом неоднократно заявлял шеф Пентагона Ллойд Остин. Между тем, у республиканцев, получивших контроль над палатой представителей, по моему мнению, все-таки есть возможность ослабить финансовый поток, направленный на финансирование нацизма, — заметил парламентарий.

Толмачев сказал, что американские чиновники вне зависимости от мнения президента Джо Байдена должны осознавать, что все больше граждан США настаивают на сокращении помощи Киеву. Подобные настроения заметны уже и в обеих партиях конгресса, заявил депутат.

Однако сама идея направления столь значительной суммы на открытую поддержку и вооружение нацистского киевского режима, вновь доказывает, что США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, обстреливая больницы, — добавил Толмачев.

Ранее журнал Politico писал, что со временем помощь Украине со стороны американского конгресса станет замедляться, чего уже ожидают местные чиновники. По словам журналистов, политики начали проводить консультации с республиканцами, взявшими под контроль палату представителей.

Издание подчеркивало, что Республиканская партия не отличается единством во взгляде на предоставление помощи украинской стороне. Белый дом также считает, что процесс поддержки усложнится и для Европы.