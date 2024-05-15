Киев обвинили в утрате понятия человечности Захарова обвинила Киев в утрате понятия человечности после трагедии в Белгороде

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Киев полностью утратил понятие человечности, о чем говорит обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода, в результате которого обрушилась часть жилого дома и погибли люди, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Украинские власти опустились до войны с жилыми домами, отметила дипломат.

Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями, — сказала она.

Напомним, украинские войска атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По информации Министерства обороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал обломок снаряда, выпущенного «Точкой-У».

По последним данным, количество жертв при обрушении части дома увеличилось до 17. По информации МЧС, из-под завалов во вторник, 14 мая, достали тела еще двух человек без признаков жизни.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что разрушенный дом могут признать аварийным и полностью расселить. По данным канала, вопрос об этом встал после того, как 13 мая рядом с ним упал еще один снаряд, нанесший зданию дополнительные повреждения взрывной волной.